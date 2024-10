Aeroporto de Porto Alegre tem voo especial para o Inter no Brasileirão

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, realizará o primeiro voo de um time gaúcho, o Sport Club Internacional, após o período de enchentes que assolaram o estado durante abril e maio deste ano.

Em homenagem, a Sideral Linhas Aéreas, responsável por transportar a delegação colorada, estampou um adesivo no avião com o escudo do clube em meio à bandeira do Rio Grande do Sul, e os dizeres: “Eu voltei… E agora pra ficar”. O trecho pretende destacar a resiliência do povo gaúcho e faz alusão a uma música do cantor Roberto Carlos.

A ideia partiu da própria Sideral, que há três anos estabeleceu parceria com o Inter, e marca o retorno das operações no Salgado Filho. O time decolará para Belo Horizonte após o treino que será realizado na manhã desta sexta-feira, no Parque Gigante.

Na capital mineira, o Inter jogará contra o Clube Atlético Mineiro, às 19h do próximo sábado, na Arena MRV, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.