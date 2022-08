Aécio abre mão de disputar Senado e tentará reeleição para a Câmara em MG

O deputado federal Aécio Neves anunciou há pouco que abriu mão de disputar novamente o Senado e vai tentar a reeleição para a Câmara dos Deputados por Minas Gerais.

Segundo o tucano, a decisão tem como objetivo fortalecer a chapa do correligionário Marcus Pestana ao governo do estado. O vereador Bruno Miranda, do PDT, será candidato a senador na chapa do PSDB, que conta com o apoio de Ciro Gomes.

Em um vídeo de quase cinco minutos publicado no YouTube, Aécio justificou as definições tomadas nas últimas horas. Ele iniciou sua fala agradecendo às manifestações dos últimos meses para que ele tentasse voltar ao Senado, onde ficou de 2011 a 2018 — quando, chamuscado por denúncias de corrupção, foi forçado a se candidatar a deputado federal.

O deputado disse ainda que seus apoiadores provavelmente se lembram que foi no Senado que ele construiu uma candidatura presidencial, em 2014, “que por muito pouco não foi vitoriosa e, acreditem, teria mudado de verdade esse país”.

Na sequência, o ex-senador criticou a direção nacional do PSDB, que segundo ele “lamentavelmente cometeu um grave equívoco” ao não apresentar uma candidatura ao Palácio do Planalto que pudesse demonstrar “que existe vida inteligente fora dos dois polos que hoje disputam de verdade a Presidência da República”. Aécio ignorou a candidatura da senadora tucana Mara Gabrilli como vice de Simone Tebet, do MDB.

Ao defender a candidatura de Marcus Pestana, que não foi reeleito deputado federal em 2018 e foi secretário de Saúde no seu governo, ele afirmou que, a partir de uma ampla reflexão, optou por fortalecer a aliança, que já existe na federação com o Cidadania, agora também com o PDT.