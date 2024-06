Adyr Assumpção comemora 50 anos de carreira com a peça “Leão Rosário”

Após temporadas de sucesso em Belo Horizonte e São Paulo, chega ao Rio de Janeiro o solo Leão Rosário, no Centro Cultural Banco do Brasil, entre os dias 3 e 28 de julho. As apresentações acontecem de quarta a sábado, às 19h, e aos domingos, às 18h.

O espetáculo, com direção de Eduardo Moreira, é um solo para ator, vozes e objetos inspirado em Rei Lear, obra-prima da maturidade de Shakespeare na tradução de Millôr Fernandes, e em Arthur Bispo do Rosário, artista visual que construiu suas obras trilhando os caminhos da arte e da loucura, sendo reconhecido nacional e internacionalmente.

A trama, trazida para a ancestralidade africana e ambientada na costa Atlântica de uma África atemporal, conta a história de um velho rei que, ao abdicar e dividir seu vasto reino entre as filhas, toma uma decisão insensata que leva a consequências trágicas.

Rei Lear reflete, entre outros aspectos, sobre o envelhecimento. Ao ser associada à personalidade de Bispo do Rosário, a peça propõe uma reflexão sobre as questões dos mais velhos na nossa sociedade, a nossa memória africana, as heranças simbólicas, a criatividade e principalmente os limites da sanidade.

O trabalho comemora os 50 anos de carreira do ator, diretor, escritor, roteirista e produtor Adyr Assumpção, que estreou nos palcos no papel de Puck, personagem de Sonho de um Noite de Verão, de William Shakespeare (1564-1616).