Advogados do BB fazem curso no metaverso sobre impacto do ambiente virtual

A Associação dos Advogados do Banco do Brasil promoveu um curso para 200 advogados da empresa dentro de uma plataforma de metaverso para estudar o impacto do novo ambiente digital nas relações jurídicas. Com avatares dos alunos e da professora, Kone Cesário, da UFRJ e Academia do INPI, abordou a propriedade intelectual neste novo cenário.

O curso ocorreu na mesma semana que o Facebook se viu obrigado a demitir 11.000 funcionários para readequar investimentos. “Isso não é motivo para desacreditarmos o metaverso e na web 3. O metaverso é uma realidade com milhões de dólares em patentes, produtos e marcas lá comercializados”, disse a professora.

O curso continua no decorrer de novembro. As professoras Pietra Quinelato e Flávia Mansur debatem os reflexos do metaverso na proteção de dados e direitos do consumidor. As aulas estão marcadas para os dias 17 e 24.