Advogados de Lula incluem Augusto Aras nas paranoias de Bolsonaro

Augusto Aras recebeu nesta semana, na PGR, Cristiano Zanin e Eugênio Aragão, os advogados de Lula.

São os mesmos que outro dia foram até Edson Fachin, no TSE. O tema da conversa com Aras também foi o mesmo do encontro com o ministro: a segurança dos candidatos durante a campanha.

Na semana passada, a agenda dos advogados do petista com Fachin serviu para Bolsonaro criar toda sorte de fake news sobre o suposto comprometimento político do magistrado com o petismo. O falatório está registrado na live presidencial.

Será que Bolsonaro também irá bater em Aras na live desta semana? Seria o chefe da PGR um agente a serviço da vitória de Lula em outubro? A conferir.