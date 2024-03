Advogado de Cid diz que indiciamento viola acordo e culpa Moraes

Advogado de Mauro Cid, Cezar Bitencourt deu uma entrevista, nesta terça, para a GloboNews em que cobrou abertamente o ministro Alexandre de Moraes pelo que classificou de violação do acordo de delação do ex-auxiliar de Jair Bolsonaro.

Segundo Bitencourt, o indiciamento de Cid e sua mulher, no caso das vacinas, e o pai do militar que é investigado no caso das joias, não faziam parte do acordo firmado com a Polícia Federal.

“O acordo foi formalizado. Vivemos uma falsa democracia. Uma aparente democracia. Há um desrespeito do poder Judiciário e, às vezes, da Policial Federal nos direitos do cidadão, nos direitos da defesa. Eu não culpo aqui o delegado da polícia. Eu culpo aqui o ministro Alexandre de Moraes. Ele é o comandante dessa investigação. Então, tem que respeitar o nosso acordo”, diz Bitencourt.