Advogado de bolsonarista diz a ministros do STF que eles são ‘odiados’

VEJA Mercado em Vídeo

O impacto da inflação fora de radar do mercado e entrevista com Jansen Costa

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta quarta-feira, 13. Os investidores digerem uma inflação menor que a esperada pelo mercado no Brasil enquanto aguardados dados dos Estados Unidos. O IPCA subiu 0,23% em agosto, e a desaceleração dos preços de alimentos e serviços surpreendeu os economistas. A condução da política monetária pelo Banco Central e a valorização nos preços do petróleo entram no debate. Diego Gimenes entrevista Jansen Costa, sócio-fundador da Fatorial Investimentos.