Advogada goiana ganha apoio do PT por vaga no TRF-1

Na reta final para a escolha dos novos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a advogada Liz Marília Guedes Vecci Mendonça ganhou o apoio da bancada do PT de Goiás. Em ofício, o Gabinete Pessoal do Presidente da República confirmou o recebimento da manifestação do deputado estadual Mauro Rubem, líder da bancada goiana.

O PT tem defendido a necessidade de maior presença feminina tanto no governo federal quanto nos cargos de livre escolha do presidente da República.

Liz Marília foi chamada para reuniões na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, pasta de Alexandre Padilha, e no Ministério da Justiça de Ricardo Lewandowski.

Em votação no TRF-1, ela recebeu 21 dos 39 votos, tendo sido a escolhida por todas as 10 desembargadoras votantes e pelos oito goianos da Corte.