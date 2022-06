Adversário acusa Renan Filho de usar máquina na pré-campanha em AL

Advogados do União Brasil, partido do pré-candidato ao governo de Alagoas Rodrigo Cunha, protocolaram manifestação na Justiça Eleitoral alagoana em que acusam o governador do estado, Paulo Dantas, e o ex-governador Renan Filho — que disputará o Senado — descumprem decisão judicial que impede a dupla de realizar “atos de promoção pessoal” durante eventos custeados pelo governo do estado com distribuição gratuita de bens e serviços sociais.

Na peça apresentada à Justiça nesta terça, os advogados anexaram evidências de que os dois políticos contrariaram a decisão da desembargadora Maria Ester Fontan Cavalcanti Manso mesmo após terem sido notificados.

Um dos anexos, segundo o partido, é um vídeo em que Renan Filho não só elogia o governador durante o lançamento de um programa de governo como assina uma ordem de serviço, sendo que o emedebista não mantém mais qualquer relação com a administração alagoana.

O União Brasil solicita que a Justiça reconheça o descumprimento da decisão, efetuando a aplicação de multa por tal conduta, e a imediata retirada dos discursos proferidos por ambos na solenidade no perfil pessoal do governador Paulo Dantas.