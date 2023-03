Administradora de consórcio bate recorde com R$ 2,1 bilhões em vendas

Maior administradora independente de consórcio do Brasil em créditos ativos, a Ademicon bateu um novo recorde de vendas nos meses de janeiro e fevereiro desse ano, quando comercializou mais de 2,1 bilhões de reais em créditos. O valor é 57% maior que o registrado pela empresa no primeiro bimestre de 2022.

Durante todo o ano passado, a companhia vendeu mais de 12 bilhões de reais em créditos, um crescimento de 46,4% em relação a 2021. Para 2023, a meta da companhia é de 15 bilhões de reais.

Segundo dados da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios, em janeiro deste ano, os negócios decorrentes das comercializações de consócios no Brasil também registraram uma alta expressiva de 19,9% (22,08 bilhões de reais contra 18,42 bilhões de reais no mesmo mês de 2022). Já as vendas de novas cotas (345.000) cresceram 13%, com destaque para o setor de imóveis, que teve aumento de 32,9%.

“Diante de um cenário instável de acesso ao crédito no país e no mundo, acreditamos que o consórcio tem um grande potencial de crescimento e, como especialistas nesta modalidade, buscamos oferecer ao brasileiro, com um atendimento personalizado e consultivo, um produto seguro e que não cobra juros, e que pode ajudá-lo na realização de suas conquistas”, afirma Tatiana Schuchovsky Reichmann, CEO da Ademicon.