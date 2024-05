Administradora de consórcios registra aumento de 40% em vendas em 2024

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A administradora de consórcios Ademicon comercializou mais de 7 bilhões de reais em créditos nos primeiros quatro meses deste ano. O valor é 40% maior que no mesmo período de 2023.

Apenas em abril de 2024, a foram mais de 1,9 bilhão de reais, volume 46% maior do que o negociado no mesmo mês do ano passado.

Para 2024, o objetivo da companhia é atingir 23 bilhões de reais em créditos vendidos, 25% a mais do que o resultado de 2023.

Segundo dados da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios, o segmento apresentou resultados positivos em diversos indicadores de janeiro a março deste ano, com destaque para o volume de créditos comercializados (77,24 bilhões de reais, um aumento de 12% em relação ao primeiro trimestre do ano passado).

Atualmente, o sistema possui 10,45 milhões de consorciados ativos em todo o Brasil.