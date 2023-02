Acusado de assédio na Caixa, Pedro Guimarães ressurge no Senado

Giro VEJA - quarta, 1º de fevereiro

A eleição no Congresso Nacional e o discurso de Lula na abertura do ano no Judiciário são os destaques do dia

A quarta-feira é palco da eleição do novo comando do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco venceu no Senado e deu sinais em direção a uma relação mais amena entre os Poderes, num aceno ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva