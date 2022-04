Acordo entre MDB, PSDB e União Brasil implode plano de Eduardo Leite

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Defendido por João Doria, o cronograma firmado entre MDB, PSDB e União Brasil para definir em 18 de maio o nome que representará as siglas na corrida presidencial implode os planos da ala tucana que defende uma virada de mesa por Eduardo Leite.

O ex-governador gaúcho foi derrotado nas prévias do PSDB, disse que aceitou o resultado, mas depois passou a trabalhar abertamente para ser o escolhido do partido na convenção tucana que ocorrerá entre o final de julho e o início de agosto.

Como a aliança entre as três siglas será fechada um mês antes, os tucanos que apoiam Leite terão pouca margem de manobra na convenção, que tende a homologar o que for definido entre as três siglas de centro.