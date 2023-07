Acordo do Mercosul com a União Europeia pode sair neste ano, diz Lula

Lula falou há pouco, na Bélgica, sobre os resultados do encontro de países da União Europeia e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos em relação ao acordo com o Mercosul.

O presidente disse estar otimista com as discussões com os europeus e afirmou que o acordo, negociado há anos, pode sair, em sua visão, ainda em 2023.

“As pessoas estão percebendo que ninguém está mais abandonado no mundo. Se a Europa não quer fazer investimento, tem gente que quer. A America Latina é muito importante para a União Europeia. Estou otimista. Pela primeira vez, estou otimista de que a gente vai conseguir esse acordo ainda este ano. Seria muito bom se a gente conseguisse concluir esse acordo na presidência da Espanha e também na minha presidência no Mercosul”, disse Lula.

O petista disse que a carta enviada pela Europa, com exigências relacionadas a questões ambientais, é “agressiva” e voltou a dizer que o texto é inaceitável. “Dois parceiros estratégicos não discutem com ameaças, mas com propostas. Foi isso que dissemos à União Europeia sobre o acordo com o Mercosul”, afirmou.

O acordo está em negociação há mais de 20 anos. Lula lembrou a perda de capacidade industrial do Brasil e de outros países latinos e disse que a aprovação do tratado irá permitir a reindustrialização e geração de empregos na região.

“Definitivamente a União Europeia está interessada, de verdade, em investir na América Latina. Primeiro, pela questão do clima, segundo pela questão energética. Estou otimista com o acordo”, disse.