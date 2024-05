Acordo de livre comércio entre Mercosul e bloco de países europeus avança

As tratativas para viabilizar o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a EFTA, bloco formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, ganharam tração nas últimas semanas.

Ainda há nós a desatar como desatar, como o jogo duro da indústria farmacêutica suíça, mas participantes das negociações acreditam que o trato pode ser assinado até ou durante a Cúpula do G20 no Rio, em novembro — se houver alguma flexibilidade dos dois lados.

O chanceler Mauro Vieira tratou do assunto durante viagem à Suíça, no último dia 30 de abril. Convidada a participar da reunião do G20 no Brasil, a Noruega também está esperançosa para o acordo — principalmente para aumentar a exportação do seu famoso salmão.

Com um PIB de 1,1 trilhão de dólares e uma população de 14,3 milhões de pessoas, a European Free Trade Association é o nono maior ator no comércio mundial de bens e o quinto maior no comércio de serviços.