Acordo de leniência por corrupção custará R$ 110 milhões ao Grupo Hypera

A CGU e a AGU fecharam nesta semana do acordo de leniência com empresas do grupo Hypera S.A., ex Hypermarcas, investigado pelo pagamento de propinas a políticos entre 2010 a 2015, como revelado na turbulenta delação do ex-diretor Nelson Mello.

“As empresas cooperaram efetivamente com as autoridades em suas investigações, o que foi refletido na mitigação das sanções aplicadas”, diz a CGU.

As empresas se comprometeram a pagar à União 110,8 milhões de reais. Além do pagamento dos valores, as empresas também se comprometeram a atualizar e aperfeiçoar suas políticas de governança e de integridade, incluindo os mecanismos de controle.