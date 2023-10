Ações e inquéritos contra políticos estão quase sumindo do STF

Atualizado em 19 out 2023, 17h30 - Publicado em 20 out 2023, 06h01

A ofensiva do Congresso contra o STF ocorre no momento em que a Corte conduz o menor número de processos — entre inquéritos e ações penais — contra parlamentares na história recente.

São menos de 50 investigados hoje, mas já foram 500 no passado. O Supremo, aliás, deve retomar a regra antiga do foro privilegiado em breve.

Para quem não lembra, a norma atual — adotada por alguns ministros da Corte, mas não todos — prevê que parlamentares e políticos com foro no STF só responderão no tribunal se os crimes imputados a eles tiverem relação com o atual mandato. Fatos anteriores devem ser enviados à primeira instância.

Como a regra “não pegou” no Supremo, os ministros devem aproveitar algum julgamento sobre o tema para estabelecer a regra antiga. “Já ficou comprovado que esse modelo atual não funcionou”, diz um ministro do Supremo.

Um dos fatores que contribuem para a “seca” de inquéritos contra políticos no Supremo, diz outro ministro, é o estilo de gestão de Augusto Aras na PGR, que quase não investigou políticos nos últimos quatro anos.

