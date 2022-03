Ações da Petrobras caem quase 3% com nova intervenção do governo

As ações da Petrobras fecharam em queda nesta segunda, após o Radar revelar a decisão do governo de Jair Bolsonaro de trocar o comando da estatal.

Os papéis da petroleira já apresentavam baixa desde o início do dia por causa da queda do preço do petróleo no exterior, mas o movimento se intensificou depois de 16h40, quando a nota foi ao ar.

As ações ordinárias da empresa recuaram 2,63%, negociadas a 34,08 reais, e as preferenciais, 2,17%, cotadas a 31,60 reais.