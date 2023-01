Acionistas cobram agilidade do governo sobre comando da Petrobras

O mercado já engoliu Jean-Paul Prates na Petrobras. Quer, no entanto, pressa do governo. Veja o que diz Leonardo Antonelli, representante dos maiores acionistas privados da estatal.

“Como representante dos maiores acionistas privados, tenho convicção de que o melhor interesse da companhia é resolver alternância no poder o mais breve possível. Esta indecisão não interessa aos investidores. Ela só leva a perdas de valor de mercado da Petrobras e gera especulações na bolsa”, diz o tributarista.

O governo decidiu indicar Prates para o comando da petroleira, mas o histórico do senador petista, dono de empresas no setor de petróleo e sócio de figuras que fizeram negócios com a própria Petrobras, levantou dúvidas no mercado sobre sua condição para assumir a estatal.