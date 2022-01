‘Acharam que eu não conseguiria governar o Rio’, diz Cláudio Castro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Cláudio Castro (PL) usou um artigo na Folha de S.Paulo desta quarta para fazer um balanço de seu primeiro ano como governador de fato do Rio.

O texto, ele diz, é uma resposta aos que acharam que ele não conseguiria governar depois do impeachment de Wilson Witzel, ex-juiz federal eleito governador em 2018 na onda bolsonarista e que teve seu mandato cassado por suspeitas de corrupção na gestão da pandemia de Covid-19.

Castro assumiu definitivamente em maio do ano passado, tendo que aplacar várias crises deixadas por seu antecessor. A primeira crise, a do vácuo de poder político causado pela queda justamente de quem se apresentava como renovação, ele resolveu criando um governo de coalizão, distribuindo secretarias conforme a correlação de forças da Assembleia Legislativa.

A afinidade com a família de Jair Bolsonaro e o leilão da Cedae, que despejou 17 bilhões de reais nos cofres do estado, também foram importantes na construção de uma base de apoio forte na capital e no interior.

Antes de ser governador, Castro era vereador e, antes disso, cantor gospel. Ele reconhece no texto sua chegada improvável ao cargo como vice de Witzel, o primeiro governador a sofrer processo de impeachment na história do Brasil. Castro também aproveitou a oportunidade para rebater críticas a sua gagueira, já conhecida no meio político.

“Quem acreditou que um gago não conseguiria ser governador ou seria estafeta, hoje vê o quanto já entregamos. Está liberado gostar ou desgostar. O gago trabalha pelo Rio de Janeiro”, disse ele.