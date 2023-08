‘Acervo privado’ de Bolsonaro tem 37 relógios, mostra lista com Cid

Uma lista enviada a um dos subordinados de Mauro Cid na Ajudância de Ordens da Presidência durante o governo de Jair Bolsonaro mostra que o “acervo privado” do então mandatário contava com 37 relógios – entre eles, um Rolex. O documento foi anexado a um dos milhares de e-mails que estão em posse da CPMI do 8 de Janeiro.

São dezesseis relógios de pulso, doze de parede, oito de mesa e um de bolso. Há aparelhos de marcas como Eudora/Herweg, Zhongfa Quartz, Technos, Swatch, Krüger Time, Champion e, é claro, Rolex.

“Encaminho em anexo a lista de relógios do acervo privado do Presidente da República Jair Bolsonaro, discriminados por fabricante conforme solicitado”, escreveu em 2 de junho de 2022 o então chefe do Serviço de Documentação Museológica do gabinete pessoal da Presidência, Raniel da Conceição Fernandes.

