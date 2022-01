Aceleradora identifica startups para resolver gargalos do setor elétrico

A aceleradora de empresas Quintessa mapeou startups brasileiras com soluções para gargalos do setor elétrico. A empresa encontrou 192 companhias em fase inicial de desenvolvimento com capacidade de “auxiliar a indústria privada e setores públicos na melhor utilização de recursos energéticos, na oferta de energias renováveis, além de ajudar a entender possíveis e melhores cenários com o monitoramento e gerenciamento de consumo”.

Desse total, ao menos 100 são companhias ligadas a área de energia solar. Entre as companhias identificadas, 20% estão focadas na otimização da geração de energia, por meio da utilização de volumes menores de recursos naturais, e outras 11% ajudam as empresas a gerenciarem seu consumo final. A maior parte das empresas está em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.