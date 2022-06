Ação da PF mira fraude em licitação por água para afetados por inundações

A PF do Amazonas deflagrou uma operação nesta quinta para cumprir 13 mandados de busca e apreensão, sendo oito em Manaus, quatro em Anápolis (GO) e um Brasília, por decisão da 4ª Vara Criminal da Justiça Federal do estado, após uma investigação que apurou possíveis crimes de fraude em licitação, associação criminosa e peculato.

As irregularidades foram detectadas em auditoria realizada pela CGU no contrato para fornecimento de 516 mil garrafas de água mineral de 5 litros à Fundação Nacional de Saúde, a Funasa, no ano de 2017, para atender famílias afetadas por forte inundações em alguns municípios do Amazonas naquele ano. O valor da compra foi de 4.999.991,55 reais.

A investigação que resultou na Operação Enxurrada apontou direcionamento e sobrepreço na contratação da empresa investigada, que, segundo a CGU, representou um prejuízo de pelo menos 1.909.181,50 reais.