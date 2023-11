Ação da PF contra radicais do Hezbollah teve ajuda de Israel

Em nota divulgada nesta quarta, o gabinete de Benjamin Netanyahu revelou que o serviço secreto de Israel colaborou com autoridades brasileiras na investigação de radicais do Hezbollah que pretendiam recrutar brasileiros e realizar ataques terroristas contra a comunidade judaica no Brasil.

A operação da Polícia Federal, nesta manhã, teve ajuda do Mossad e de outros aliados internacionais. “O Mossad agradece às autoridades brasileiras por seu papel na prisão da célula terrorista operando sob ordens do Hezbollah, que pretendia lançar um ataque contra alvos da comunidade judaica no Brasil”, diz a nota.