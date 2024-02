Ação da PF contra Bolsonaro impacta 56 milhões nas redes, diz Quaest

Monitoramento realizado pela Quaest, ao longo desta quinta, mostra que a ação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro e vários aliados investigados por envolvimento numa trama golpista impactou até 56 milhões de internautas nas redes.

Ao longo do dia, foram 607.000 menções sobre a Operação Tempus Veritati, segundo o instituto de pesquisa. “O assunto tem gerado ampla repercussão na esfera digital, com volume de menções maior que eventos anteriores associados à família Bolsonaro como o caso das as jóias e a delação de Mauro Cid, inclusive a operação recente sobre o caso da Abin”, diz a Quaest.

Segundo o levantamento, 58% das menções foram críticas a Bolsonaro e em defesa da Operação Tempus Veritati, mas houve espaço para os alvos também receberem a solidariedade de apoiadores. “Apesar do menor volume, a publicação com maior alcance foi o pronunciamento do Coronel Homero, no qual descreveu a ação da PF em sua residência e pediu orações aos apoiadores”, diz a Quaest.

A polarização dominou o tema: “Na esquerda, piadas e deboches de cunho revanchista sobre a investigação a Bolsonaro e aliados militares são elementos que se destacam. Já a direita reúne argumentos que apontam a perseguição política da oposição ao atual governo tanto por lideranças políticas quanto por membros do poder judiciário, especialmente Alexandre de Moraes”, diz a Quaest.

“Diante da inelegibilidade de Bolsonaro e das investigações contra ele, sua família e aliados, o atual discurso adotado pela direita se assemelha ao que a esquerda adotou em 2018, quando a prisão de Lula interceptou sua participação na disputa eleitoral. Os elementos de queixa sobre perseguição política e ameaça da democracia no Brasil são comuns, o que indica que ambos os lados reafirmam uma crise de confiança nas instituições do país”, segue o levantamento.