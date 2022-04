Ação com catadores coleta 6,2 toneladas de latinhas no Carnaval da Sapucaí

Uma iniciativa internacional realizada nos quatro dias de desfiles das escolas de samba na Sapucaí, nesse Carnaval fora de época no Rio, conseguiu coletar 6,2 toneladas de latinhas consumidas no local.

A ação “Cada Lata Conta” nasceu no Reino Unido em 2009 e está presente em 19 países. Catadores receberam diárias para coletar as latas, fazer a separação dos rejeitos e de outros materiais e transportar toda a sucata para as cooperativas de reciclagem.

As 6,2 toneladas de latinhas serão vendidas pelos próprios catadores para centrais de reciclagem, gerando ainda mais renda para esses profissionais. A ação deve continuar no desfile das campeãs, no próximo sábado.

“O exemplo mais claro de economias circular, uma embalagem que, após o consumo, vira matéria-prima, gera renda para milhares de pessoas e volta a ser uma nova lata em apenas 60 dias”, comentou o presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, a Abralatas.

Continua após a publicidade