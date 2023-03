Abralatas propõe tributação diferenciada para quem protege o meio ambiente

A Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio quer incluir na proposta de reforma tributária que tramita no Congresso a tributação diferenciada para quem protege o meio ambiente.

A entidade realizou nesta quarta um evento em parceria com a Coca-Cola, que contou com a presença do deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), presidente das Frentes Parlamentares pelo Brasil Competitivo e Economia Verde, em Brasília, sobre ações da economia verde em pautas do Executivo e do Legislativo.

“Iremos organizar um seminário específico sobre esta temática, que é tão importante para todo o país neste momento”, anunciou Cátilo Cândito, presidente executivo da Abralatas.

A associação avalia que o modelo econômico tradicional não contempla as necessidades para o desenvolvimento sustentável.

Continua após a publicidade