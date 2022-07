Abraço de Simone Tebet em Ciro Gomes pega mal no MDB

Simone Tebet decepcionou aliados no MDB ao abraçar Ciro Gomes num evento na Bahia no fim de semana passado.

Emedebistas não esquecem que o pedetista, sempre com sua metralhadora retórica ligada, já chamou Michel Temer de “chefe de quadrilha”.

Aquadrilha, no caso, seria o… MDB.

Simone e Ciro fizeram gestos de aproximação, após o episódio. “Bahia é terra de todos. Democracia e civilidade. Adversário não é inimigo. O Brasil precisa de tolerância e respeito”, disse Gomes.

“Nós temos uma divergência de como tirar o Brasil da crise. Sou mais liberal na economia. Não é o momento de rever as reformas nem discutir a autonomia do Banco Central. Vamos estar sentados no momento oportuno. Democracia se faz no diálogo”, disse Simone.