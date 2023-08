ABL leva holograma de Machado de Assis à Bienal do Livro do Rio

A Academia Brasileira de Letras retorna à Bienal do Livro do Rio, depois de 26 anos, com um espaço pensado para proporcionar experiências inesquecíveis aos visitantes.

A aposta na linguagem interativa faz parte de uma estratégia de modernização da comunicação da Academia, buscando uma aproximação ao público mais jovem.

Todos os dias, às 15h, os visitantes da Bienal serão convidados para o chá dos imortais, reproduzindo o tradicional encontro dos acadêmicos. Haverá ainda uma galeria interativa com a história dos ocupantes das 40 cadeiras, desde a inauguração. Um holograma de Machado de Assis, fundador da ABL, recriado por inteligência artificial, fará a recepção aos visitantes.

Em conjunto com a Agência In.Pacto, a Santafé é responsável pela modernização das redes sociais da Academia, com estreia no TikTok, como mais uma forma de aproximação do público jovem.

