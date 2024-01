Abin preparou relatório para defesa de Flávio Bolsonaro, aponta PF

Na decisão em que autorizou a operação desta quinta contra integrantes da Abin “paralela” bolsonarista, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, registrou que a utilização da agência para fins ilícitos foi apontada pela Polícia Federal e “confirmada na investigação” quando demonstrou a preparação de relatórios para defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, no caso das “rachadinhas” na Alerj.

A elaboração do material teria sido de responsabilidade do policial federal Marcelo Bormevet, que ocupava o posto de chefe do Centro de Inteligência Nacional (CIN).

Em nota, Flávio disse que “é mentira” que a Abin tenha lhe favorecido “de alguma forma, em qualquer situação”, durante seus 42 anos de vida.

“Isso é um completo absurdo e mais uma tentativa de criar falsas narrativas para atacar o sobrenome Bolsonaro.

Minha vida foi virada do avesso por quase cinco anos e nada foi encontrado, sendo a investigação arquivada pelos tribunais superiores com teses tão somente jurídicas, conforme amplamente divulgado pela grande mídia”, afirmou o senador.