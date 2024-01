Abin paralela bolsonarista usou drone contra atual ministro de Lula

As investigações da Polícia Federal sobre as ações de espionagem da Abin paralela bolsonarista mostram que a organização liderada por Alexandre Ramagem, então chefe do serviço secreto, também mirou políticos influentes do PT como o então governador do Ceará, Camilo Santana, atual ministro da Educação de Lula.

“A Polícia Federal destaca episódios que elucidam a hipótese delitiva, como na conduta do gestor do sistema First Mile, que teria sido flagrado pilotando um drone nas proximidades da residência do então Governador do Ceará Camilo Santana, comprovando a total ilicitude das condutas”, diz a PF.

A ausência dos artefatos motivadores, nos termos anotados no arquivo “Defesa Prévia – PM.docx “, resultou inclusive na solicitação de inclusão na condição de investigados no Processo Administrativo Disciplinar dos altos gestores da Abin (…) “justamente em razão da falta dos artefatos motivadores da ação de inteligência posto que a ação de monitorar o então Governador do Ceará Camilo Santana com drones que, não seria uma operação de inteligência dada a ausência dos artefatos, mas uma ‘simples ação de inteligência de acompanhamento'”, diz a investigação.