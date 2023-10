Abin monitora avanço de facções criminosas na Amazônia

Atualizado em 9 out 2023, 14h00 - Publicado em 9 out 2023, 15h01

A Abin tem monitorado o avanço do fenômeno da “neo-pistolagem” em comunidades tradicionais da Amazônia. A agência avalia os impactos da chegada de facções criminosas e de outras vertentes do crime organizado urbano a regiões ocupadas por povos indígenas e quilombolas no Norte do país.

O serviço secreto brasileiro identificou que atividades ilícitas dos ambientes rural e florestal vem sendo progressivamente assumida pelas facções.

Os grupos criminosos ganharam protagonismo em práticas como o garimpo ilegal de ouro e a pistolagem, disseminando ainda o tráfico de drogas na região.

A agência assessora autoridades federais e forças de segurança no enfrentamento a essas novas formas de ilícitos.

