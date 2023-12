Abin e MCTI criarão dicionário para difundir inteligência em sistema único

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Abin firmou uma parceria com a unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para criar um vocabulário comum que, quando pronto, será adotado por todos os participantes do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) para a difusão de alertas, mensagens e relatórios.

Em 2024, a Abin vai lançar uma plataforma digital integrada do Sisbin, cujo objetivo será dar rastreabilidade e auditabilidade às informações – e, assim, evitar a repetição do que muitos chamaram de “apagão de inteligência” no 8 de Janeiro e nos dias que o antecederam.

O acordo com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) faz parte do programa de transformação digital da agência, batizado de PDX, e vai estabelecer uma linguagem de inteligência comum para facilitar a forma como a agência produz conhecimento e como o encontra em seus arquivos.

Segundo a Abin, a equipe do PDX tem trabalhado em parcerias estratégicas para viabilizar a construção de uma solução de comunicação segura de Estado e da plataforma do Sisbin.

“As parcerias estão sendo estruturadas de forma a garantir a sustentabilidade dos produtos a longo prazo e resguardar a soberania digital do Estado brasileiro”, afirma o órgão de inteligência.

Continua após a publicidade