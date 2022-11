Abílio Diniz pede calma ao mercado: ‘as coisas vão se enquadrar’

Abílio Diniz pediu calma ao mercado financeiro, que experimenta nesta quinta-feira a queda da bolsa e a alta do dólar a reboque dos números da inflação e também do discurso de Lula a parlamentares no QG da transição em Brasília.

Como o Radar mostrou, durante a sua fala, Lula colocou os gastos sociais em contraposição aos esforços de contenção do gasto público, com indicações, entre outras, para possíveis mudanças no modelo de gestão da Petrobras.

Em entrevista à CNN Brasil, Diniz afirmou que não está preocupado com as questões fiscais do futuro governo e que a nova gestão acerta ao investir em programas sociais de redução da pobreza. Ele disse que a pandemia de Covid-19 lhe “ensinou muito” sobre a importância do governo e o gasto público na vida das pessoas.

“Eu estou aqui, o mercado está caindo e eu não estou preocupado. Eu acho que tem aí uma agitação maior que não é condizente com a realidade. Tem que ter calma que as coisas vão se enquadrar, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso”, disse Diniz.