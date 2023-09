A votação do marco temporal no Senado e o Ministério dos Povos Indígenas

Giro VEJA - 29 de setembro

Cirurgia de Lula e a palavra final sobre o marco temporal

O presidente Lula realiza nesta sexta-feira uma cirurgia no quadril para corrigir uma artrose. Ele sofre com fortes dores na região há meses. Após a operação, o petista deve despachar do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, por pelo menos três semanas. Em entrevista ao programa Os Três Poderes de VEJA, o ex-ministro do STF, Ayres Britto disse que quem dá a palavra final sobre o marco temporal é o Supremo Tribunal Federal.