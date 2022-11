A volta do silêncio entre Bolsonaro e Mourão

Barrado no portão do Palácio da Alvorada na noite da derrota de Jair Bolsonaro para Lula, o vice-presidente Hamilton Mourão conversou com o presidente no dia seguinte e… só. Desde então, os dois não trocaram palavra.

O senador eleito pelo Rio Grande do Sul, por sua vez, tem dado palpites publicamente sobre o que o capitão deveria ou não fazer, como entregar a faixa para Lula em “um gesto de altivez” e atuar politicamente para voltar ao Palácio do Planalto em 2026.

Nesta semana, o general classificou o sumiço de Bolsonaro — encastelado no Palácio da Alvorada desde a derrota — como um “retiro espiritual”, em entrevista ao jornal Valor Econômico. Ele também assumiu parte das funções do chefe e recebeu cartas credenciais de embaixadores estrangeiros na quarta-feira, no Planalto.

Logo após a eleição, antes mesmo de o derrotado “reconhecer” a derrota e dar início à transição, Mourão procurou o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para oferecer uma visita à sua nova residência, o Palácio do Jaburu, em Brasília, o que teria irritado Bolsonaro.

Os companheiros de chapa nas eleições de 2018, que passaram boa parte do mandato se estranhando por conta de declarações públicas de Mourão, tinha se reaproximado no período eleitoral. O presidente chegou a gravar vídeo pedindo voto para o vice na disputa pelo Senado.