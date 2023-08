A vitória do chanceler brasileiro na Cúpula dos Brics

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Cúpula dos Brics teve um duro embate entre Brasil e China. Na reunião de chanceleres, Mauro Vieira bateu de frente com o seu par chinês, Wang Yi, ao defender uma manifestação do bloco em defesa da reforma do Conselho de Segurança da ONU, um pleito brasileiro.

A China queria tratar apenas do anúncio da expansão dos Brics, sem misturar com o órgão das Nações Unidas, no qual tem uma das cadeiras permanentes. Como Vieira não recuou, o tema precisou ser arbitrado pelos presidentes.

No fim, a carta do encontro registrou: “Apoiamos uma reforma abrangente da ONU, incluindo o seu Conselho de Segurança, para torná-lo mais democrático”.