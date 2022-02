A visita de Moro ao reduto religioso de presidenciáveis no Nordeste

Em giro pelo Ceará, o pré-candidato ao Planalto Sergio Moro (Podemos) esteve neste domingo, 6, em Juazeiro do Norte, tradicional reduto de presidenciáveis que buscam prestigiar e, de alguma maneira, se associar à figura mítica e popular de Padre Cícero.

O local já recebeu nomes como o ex-presidente Lula (PT) e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), os tucanos Fernando Henrique Cardoso e José Serra, Ciro Gomes (PDT) e, mais recentemente, o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Bolsonaro, inclusive, se envolveu em polêmica na última semana ao anunciar a revogação de decretos de luto pela morte de Padre Cícero e de outras dezenas de personalidades brasileiras — após pressão, a medida acabou anulada.

Durante a visita deste domingo à Colina do Horto, onde fica a famosa estátua de “Padim”, Moro falou sobre a importância das alianças no estado. Ele estava acompanhado do senador Eduardo Girão, do prefeito da cidade Glêdson Bezerra, e do empresário cearense Geraldo Luciano, conselheiro da Hapvida — todos correligionários do Podemos.

“Essa jornada de apresentar um projeto para o país também é uma jornada de crescimento pessoal, e é obrigatório visitar aqui a terra do Padre Cícero. Prestigiar o Ceará, a população de Juazeiro do Norte. Mas principalmente é muito simbólico vir aqui com o Girão, o Geraldo Luciano, e o prefeito Gledson”, disse o ex-juiz.

Moro segue para Fortaleza, onde deverá lançar uma carta de compromisso com lideranças evangélicas — um dos principais públicos de eleitores almejados pela pré-campanha.