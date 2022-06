A visita de empresários indianos à fábrica da Toyota em Sorocaba

Dois meses após uma comitiva de empresários e representantes do governo brasileiro visitarem a Índia, para apresentar as vantagens do etanol, a Toyota abriu as portas da sua fábrica em Sorocaba (SP) a 20 empresários indianos

Integrantes da Associação Indiana das Usinas de Açúcar e da Associação dos Fabricantes dos Automóveis Indianos conheceram as instalações da indústria automotiva no interior de São Paulo para terem contato com as tecnologias flex fuel e com o sistema híbrido flex, disponível atualmente no Corolla e Corolla Cross.

Além dos empresários, esteve presente também um representante da Indian Oil, a estatal petrolífera do país. Outra visita, agora de integrantes do governo indiano, deve acontecer em julho, mas a data ainda não foi definida.