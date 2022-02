‘A vida dele vai virar um inferno’, diz Gilmar Mendes sobre Sergio Camargo

Sergio Camargo, o chefe da Fundação Palmares, caiu em desgraça com Gilmar Mendes ao atacar o congolês Moïse Kabagambe, brutalmente assassinado em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio.

O ministro pediu a cabeça do auxiliar do ministro do Turismo, Gilson Machado, e acredita que outras autoridades no MPF entrarão nessa briga contra Camargo.

“A vida dele vai virar um inferno”, diz Mendes.