A vez dos militares na investigação da PF sobre o ataque bolsonarista

A Polícia Federal vai colher, nesta quarta, o depoimento de cerca de 80 militares listados nas investigações dos atos golpistas de 8 de janeiro por não terem impedido a destruição bolsonarista na Praça dos Três Poderes.

Ex-chefes do Comando Militar do Planalto e do Batalhão da Guarda Presidencial serão ouvidos, assim como integrantes do GSI. Em fevereiro, o STF decidiu que os militares devem ser julgados na Corte.