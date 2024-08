A versão do Banco Rendimento sobre a operação da PF

A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta, dez mandados de prisão preventiva, sete de prisão temporária e 60 mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa suspeita de movimentar 7,5 bilhões de reais por meio de crimes bancários.

Um dos alvos da ação, o Banco Rendimento divulgou nota para dizer que está colaborando com as investigações.

“O Banco Rendimento segue todas as regulamentações do Banco Central e órgãos competentes, também aplicadas desde o início da relação com a T10 Bank, onde todas as avaliações recomendadas foram executadas. No momento da operação realizada hoje, o Banco Rendimento já não prestava mais os serviços mencionados para a T10 Bank. O Banco Rendimento está colaborando com as investigações”, diz o banco.