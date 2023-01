‘A última livraria da minha rua’, o novo livro de Cléo Busatto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Finalista do prêmio Jabuti em 2016 com a obra A fofa do terceiro andar (Galera Record), a escritora Cléo Busatto lança nas próximas semanas (dia 7 de fevereiro em Curitiba e dia 9 em São Paulo) o livro A última livraria da minha rua pela CLB Produções.

A escritora resgata a essência de percorrer os corredores e prateleiras de algo cada vez mais raro: as livrarias. A ficção juvenil retoma as memórias de Benjamin quando tinha dez anos e acompanhava a mãe no trabalho: a livraria Ghiane, a última da Avenida Araújo.

Durante uma contação de história, o menino encontra a aflita Tati. Apavorada, ela entrega um bilhete ao garoto contendo um pedido de ajuda. A partir daí os dois se embrenham por passagens desconhecidas, portas secretas, labirintos e escadas do universo dos livros.

Cléo Busatto tem mais de 40 obras lançadas que venderam em torno de 415.000 exemplares. Mediadora de leitura, a escritora contou histórias para mais de 150.000 pessoas em 263 municípios do Brasil e exterior, formando em torno de 80.000 pessoas em oficinas e palestras de narração oral, leitura e literatura. Com obras indicadas e premiadas, Cléo também tem reconhecimento internacional por meio de programas educativo-culturais que ensinam o português como língua de herança.

Continua após a publicidade