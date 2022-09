A última cartada de Bolsonaro no primeiro turno

Jair Bolsonaro acredita que é predestinado. Chegou ao Planalto trilhando caminhos improváveis e avalia que o “divino” vai lhe beneficiar, apesar de todas as pesquisas importantes mostrarem a força de Lula na corrida eleitoral.

Com a campanha no rádio e TV chegando ao fim nesta quinta, o presidente vai apostar todas as suas fichas no discurso voltado para o eleitorado arrependido que abandonou o projeto bolsonarista durante o governo, marcado por crises fabricadas por Bolsonaro, negacionismo e promessas não cumpridas no campo da moralidade.

O voto envergonhado em Bolsonaro contra Lula é a grande esperança do presidente de virar o jogo. A campanha do presidente acredita que, entre ficar com Bolsonaro e toda a sua obra ou permitir a volta do petismo ao Planalto, muitos brasileiros optarão no sigilo das urnas pelo capitão. É uma aposta arriscada, mas é nessa frente que o discurso bolsonarista, já esgotado, atacará até o domingo.

A ideia é fortalecer a mensagem de que, com Lula de volta, os corruptos que faturaram milhões nos esquemas de corrupção das gestões petistas voltarão a fazer a festa. Nas pesquisas da campanha, a corrupção petista é o argumento mais poderoso para convencer quem abandonou o presidente a aturá-lo por mais quatro anos.

A aposta no voto envergonhado não deixa de ser simbólica sobre a debilidade do presidente em conseguir falar para fora da bolha. O presidente fracassou em se mostrar um “estadista” na campanha. Perdeu votos entre as mulheres e evangélicos por muitas falas durante a corrida eleitoral. Perdeu votos de indecisos cansados do clima de constante ameaça ao regime democrático.

Em tempo, o plano de usar o “ruim comigo, pior com o outro” é arriscado e tem poucas chances de funcionar. A conferir.