A turnê antirracista do Ilê Aiyê em São Paulo

O Ilê Aiyê, bloco afro mais antigo do Brasil, desembarca em São Paulo para única apresentação comemorativa dos seus 47 anos de música e luta por igualdade racial no país.

O show da turnê “Ilê Aiyê: Que Bloco é Esse?” está programado para o dia 18 de setembro, às 19h, no Cine Joia, com ingressos a partir de 25 reais já disponíveis à venda no site da casa de espetáculo.

Quando o Ilê Aiyê ganhar o palco do Cine Joia, o público vai poder conferir a força musical e a explosão estética de um bloco que revolucionou a luta antirracista na Bahia e no Brasil.

No ritmo de surdos e repiques, nos passos da dança afro e no figurino vibrante nas cores vermelho, amarelo e branco, um espetáculo rítmico-musical e visual acontece, mostrando toda a potência da cultura afro-brasileira.

