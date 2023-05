A troca de alfinetadas entre os relatores do PL das fake news no Congresso

Em fala para empresários em São Paulo, o relator do PL 2630, no Senado, Angelo Coronel, e o deputado Orlando Silva, relator do projeto conhecido como PL dos Fake News que tramita na Câmara, trocaram críticas sobre os textos votados pelos plenários das duas casas do Congresso.

O senador afirmou que, após o debate na Câmara, o texto ficou muito extenso.

“Quem muito abraça, pouco aperta”, ironizou o senador. “O que é que tem a ver direitos autorais, de remuneração de conteúdo com combate às fake news?”, seguiu Coronel, em seminário organizado pelo grupo Esfera Brasil.

Silva retrucou ao senador. Ele disse que o texto aprovado há três anos no Senado não é mais suficiente para os anseios da sociedade atual com as plataformas digitais.

“O texto votado no Senado há três anos atrás é um texto que está desconexo com os desafios do tempo presente”, disse o deputado.

A expectativa de Orlando Silva é conversar com os deputados por mais duas semanas e que o texto seja levado ao plenário em seguida. O PL chegou a ir a votação mas foi retirado da pauta pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, a pedido de Silva.

O deputado disse que já articula com senadores para, quando o texto retornar ao Senado, ser enviado à sanção presidencial o mais rápido possível.

“Eu já combinei com o relator Angelo Coronel, que logo que nós possamos ter, maduro entre os líderes um texto que vai ao plenário da Câmara, nós vamos submeter à análise dele, e eu tenho certeza que nós vamos pactuar, antes da Câmara votar o texto, com o Senado, que nos interessa que o Senado ratifique o texto da Câmara”.