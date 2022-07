A trégua de Carluxo na campanha do pai

Na cúpula da campanha de Jair Bolsonaro, a avaliação hoje é que Carluxo abandonou — pelo menos por enquanto — o fogo amigo contra a equipe profissional montada por Valdemar Costa Neto e por seu irmão, Flávio Bolsonaro.

O vereador teria se contentado em continuar aprontando as suas nas redes sociais sem nenhuma interferência. A principal queixa dele contra a estrutura de comunicação é que estariam “pasteurizando” o pai.

No começo do mês passado, Carlos criticou publicamente o marqueteiro Duda Lima por conta da mensagem lida por seu pai na propaganda do partido no mês passado — “sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração seremos uma grande nação”.