Veja como a torcida contra Sergio Moro no Senado continua grande. Antes da reunião realizada nesta segunda sobre soluções para bancar o piso da enfermagem, alguns líderes do Senado dispararam críticas ao ex-ministro e voltaram a revelar a torcida pela reeleição do colega Álvaro Dias (Podemos).

Os líderes chegaram a comentar o resultado da mais recente pesquisa Ipec, que aponta Dias com 36% das intenções de voto e Moro com 25%. Alguns líderes chegaram a dizer que esse índice de 25% “seria o teto de Moro” na corrida pela vaga pelo Senado.