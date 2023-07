A ‘terapia de casal’ de Tarcísio e Jair Bolsonaro em SP

Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro tiveram uma dura conversa. Entre cobranças e ameaças veladas, ficou acertado que o casamento, ainda que sem a paixão do início, precisa continuar.

Tarcísio sabe que teria vida difícil rompendo com Bolsonaro. Garantiu ao aliado, em função disso, que sua prioridade é a reeleição ao governo do Estado, deixando o projeto presidencial a cargo do ex-presidente.

Para renovar a relação, na próxima semana, Bolsonaro vai dormir dois dias no Palácio dos Bandeirantes.

O ex-presidente decidiu mergulhar de cabeça na preparação da campanha do PL em São Paulo. O partido negocia com Ricardo Nunes para integrar a chapa de reeleição. Há ainda outros projetos no estado que terão atenção de Bolsonaro.

