A temporada de documentários da GloboNews durante a campanha eleitoral

Há dois meses das eleições, a GloboNews começa a exibir uma série de documentários que jogam luz em alguns dos principais problemas do país. Muitos, inclusive, estão no centro do debate eleitoral, como o déficit habitacional que vem fomentando o crescimento de pessoas que vivem em situação de rua nas grandes cidades do país.

Este é o pano de fundo do longa nacional Cine Marrocos, que abre a série, neste domingo, dia 7, quando se celebra o dia do documentário brasileiro. Na sequência, o canal exibe, no dia 14, Não é amor, nunca foi amor, que retrata o drama das vítimas de violência doméstica no Brasil, que figura entre as cinco nações com o maior número de feminicídios.

O comércio ilegal da fauna brasileira é o tema de Wild – Rede Selvagem, documentário que vai ao ar no dia 21, e revela que este tipo de atividade está na terceira posição de maior ilegalidade do mundo, segundo a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres.

A dura realidade do sistema penitenciário é o assunto que encerra o mês, com a exibição de Encarcerados, no dia 28. Além das condições precárias das cadeias brasileiras, a produção, dirigida por Pedro Bial e baseada no livro de Drauzio Varella, traça uma linha do tempo que começa na ditadura militar, passa pelo massacre do Carandiru e remonta os desdobramentos que levaram ao surgimento do Primeiro Comando da Capital.

Todos serão exibidos na faixa especial da GloboNews, às 23 horas.

